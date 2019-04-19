Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства

19 апреля 2019 17:14 (UTC+04:00)

Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По ее данным, в Бишкеке прошла встреча руководства Минсельхоза КР с представителями Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, а также с вице-президентом Турецкого агентства по сотрудничеству и координации «Тика» в КР Рахманом Нурдуна и программным координатором Али Муслу.

На встрече стороны обсудили проекты сотрудничества и обмена опытом в сфере развития кооперации, растениеводства, развития племенного животноводства, внедрения прогрессивных технологий, а также вопросов импорта и экспорта сельхозпродукции.

Вице-президент Тика в КР Рахман Нурдуна отметил, что Турция может оказать содействие в реализации отмеченных выше проектов, а также помочь в обучении фермеров и аграриев Кыргызстана применению современных технологий и увеличению урожайности.

В свою очередь представители Минсельхоза КР подчеркнули, что в настоящее время кыргызские фермеры и аграрии заинтересованы в обмене опытом и обучении в таких отраслях, как развитие кооперации, а также внедрении системы капельного орошения и развитии садоводства.

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