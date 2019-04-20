«Ош - культурная столица тюркоязычных стран». Гости отметили Кадыр тун и попробовали сумолок

20 апреля 2019 09:41 (UTC+04:00)

В Оше вечером 19 апреля в рамках мероприятий «Ош - культурная столица тюркоязычных стран» в парке молодежи возле городской площади состоялся процесс приготовления праздничного блюда – сумолок, который продлился всю ночь. В мероприятии приняли участие почетные жители города и гости, местные артисты, передает Trend со ссылкой на со ссылкой на Kabar.kg

Сам процесс приготовления сопровождался творческими выступлениями, песнями, танцами, что очень понравилось представителям международной делегации.

Целью является ознакомление с обычаями и культурой местных народов, для которых сумолок имеет важное значение как символ процветания и благополучия.

Сегодня утром состоялось торжественное угощение сумолоком иностранных гостей и жителей города. Далее в мэрии главы города и области проведут встречу с главами почетных делегаций с целью обмена приветствиями, добрыми напутствиями и памятными подарками.

В утреннем мероприятии приняли участие международные гости из 9 Тюркских стран во главе с секретарем Тюрксой Дюсеном Касеиновым, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов и горожане.

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