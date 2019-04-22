В Иссык-Кульской области милиционеры помогли малоимущим семьям. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По ее данным, по инициативе УВД Иссык-Кульской области была оказана помощь виде продуктов малообеспеченным и многодетным семьям региона.

Так, заместитель начальника УВД области Акылбек Бекишев вместе с сотрудниками ИДН проехались по всем городам и районам региона, где были вручены продукты питания по составленным спискам.

УВД Иссык-Кульской области уже несколько лет активно помогает нуждающимся семьям, обеспечивая их одеждой и продуктами питания, - отметили в ведомстве.

«Помощь – одно из важнейших направлений нашей ежедневной деятельности. Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь и содействие самым уязвимым группам населения. Как известно, отдельные жители нашей области наиболее нуждаются в поддержке. Наши сотрудники милиции часто выезжают к тем, кто в силу обстоятельств нуждаются в помощи. Здесь есть одинокие женщины и мужчины, которые одни воспитывают детей, живут в старом доме, дети часто болеют. Близких родственников у них, к сожалению, нет», - сказал Акылбек Бекишев.

Таким образом, гуманитарную помощь от сотрудников милиции получили 20 семей Иссык-Кульской области.

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