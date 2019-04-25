Таджикский спортсмен стал пятикратным чемпионом Азии

25 апреля 2019 14:03 (UTC+04:00)

Таджикский спортсмен, олимпийский чемпион по метанию молота Дилшод Назаров 24 апреля в Дохе стал победителем чемпионата Азии, сообщает Trend со ссылкой на News.tj

Дилшод Назаров метнул молот на 76,12 метров и стал обладателем золотой медали, второе место с результатом 73,76 метра занял представитель хозяев турнира Ашраф Аль-Сайфи, третье место с результатом 72,86 метра досталось представителю Узбекистана Сухробу Ходжаеву, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Напомним, Дилшод Назаров до нынешней победы являлся четырехкратным победителем чемпионатов Азии в метании молота (2009, 2013, 2015 и 2017 годы), двукратным серебряным призером (2005 и 2007 годы) и обладателем бронзы (2003 год).

Кроме Назарова в континентальном чемпионате по легкой атлетике Таджикистан представили еще пять спортсменов.

Это Кристина Пронженко (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Одилшо Исматов (бег на дистанцию 800 метров), Алишер Пулодов (бег на дистанцию 400 метров с препятствиями), Григорий Дерипаскин (бег на дистанцию 400 метров) и Гулсунби Шарифова (бег на дистанцию 200 метров).

Они призовых мест на чемпионате не заняли.

В чемпионате Азии участвовали свыше 1 тыс. спортсменов из 45 государств, которые выступят по 21 виду легкой атлетики.

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