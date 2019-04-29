В Бишкеке и Оше обучают внедрению стандартов на халал-продукцию

29 апреля 2019 14:29 (UTC+04:00)

В Бишкеке и Оше предпринимателей обучают внедрению стандартов на халал-продукцию, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По ее данным, в настоящее время Министерством экономики КР во исполнение Плана мероприятий по реализации «Концепции развития халал-индустрии в КР» на период 2017-2020 гг., в рамках проведения образовательно-просветительской работы среди населения проводится работа по обучению специалистов стандартам «халал» с целью привлечения их к разработке, внедрению и сертификации.

Так, в Бишкеке с 28 по 29 апреля и в Оше 2-3 мая т.г. отделом регулирования систем оценки соответствия и халал-индустрии Минэкономики КР и TIKA совместно проводятся семинары на тему: «Внедрение стандартов SMIIC на халал-продукцию».

Для проведения мероприятий приглашены эксперты Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) и Турецкого института стандартов (TSE).

На конференции и в тренинге принимают участие представители государственных органов, бизнес-сообщества, ДУМК, общественных организаций КР.

В Кыргызстане халал-индустрия рассматривается как дополнительная конкурирующая индустрия, придающая дальнейший импульс развития экономике, позволяющая Кыргызстану привлекать дополнительные инвестиции и увеличивать экспорт продукции в зарубежные страны, а также диверсифицировать экспортный рынок КР.

Справочно: Институт стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) создан в 1998 году как орган по стандартизации, призванный согласовывать стандарты между исламскими государствами с целью развития торгового сотрудничества между ними. Деятельность SMIIC направлена также на достижение единообразия в области метрологии, лабораторных испытаний и стандартизационной деятельности.

Кыргызстан стал членом Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) в 2015 году.

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