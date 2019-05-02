В Душанбе предпринимателя приговорили к 6 годам за ввоз партии низкокачественных лекарств

2 мая 2019 15:56 (UTC+04:00)

Суд района Шохмансур города Душанбе приговорил жителя Хатлонской области к 6 годам лишения свободы за незаконный ввоз просроченных лекарств, сообщает Trend со ссылкой на News.tj

Фарход Курбонов был задержан 22 октября 2018 года в аэропорту Душанбе.

«Он из Турции привёз более 800 пачек 7 наименований лекарственных препаратов на общую сумму $3 тыс. Было установлено, что лекарства ввезены незаконно, без разрешения Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью Республики Таджикистан. Более того они не отвечали стандартам», - сообщает источник.

В отношении Курбонова было возбуждено уголовное дело по статье 210 (незаконное занятие частной медицинской и частной фармацевтической деятельностью) УК РТ.

«Решением суда района Шохмансур города Душанбе Фарход Курбонов приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также он два года не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью – реализацией фармацевтической продукции», - отмечает пресс-служба.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бишкеке открылась выставка, посвященная экологии
Центральная Азия 15:53
Грузия сократила товарооборот
Финансы 09:58
Таджикистан признан лидером по длительному грудному вскармливанию
Центральная Азия 09:38
Хулуси Акар обсудил с спецпредставителем США по Сирии ситуацию в Манбидже
Турция 02:31
В Азербайджане подорожали турпакеты в Турцию
Туризм 1 мая 18:42
Таджикские автодорожники получили новую технику и оборудование
Центральная Азия 1 мая 14:51
Лента новостей
На газовом конгрессе в Авазе представят отчет по газопроводному проекту ТАПИ
Энергетика 16:23
Глава Альянса цивилизаций: Азербайджан вносит большой вклад в дело сохранения мира
Политика 16:17
Volkswagen потерял 30 миллиардов евро из-за "дизельного скандала" в США
В мире 16:11
Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог
Политика 15:53
В Бишкеке открылась выставка, посвященная экологии
Центральная Азия 15:53
ЕБРР представил рекомендации по диверсификации экономики Азербайджана
Бизнес 15:51
Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион – МИД Турции
В мире 15:47
Новый фильм Тарантино будет показан на Каннском кинофестивале
В мире 15:43
Госпрограмма по пищевой безопасности в Азербайджане будет стимулировать производство органической продукции - эксперт
Бизнес 15:42