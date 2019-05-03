Спикер Национального Собрания Венгрии посетит с визитом Кыргызстан в 2020 году

3 мая 2019 14:19 (UTC+04:00)

В рамках официального визита министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова в Венгрию состоялась встреча с Вице-спикером Национального Собрания Венгрии Иштваном Якапом, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба МИД КР, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.

Венгерская сторона с удовлетворением отметила плодотворное сотрудничество с Жогорку Кенешем, в том числе в рамках участия парламента Венгрии в заседании ТюркПА в Бишкеке и выразила готовность в дальнейшем наращивать взаимодействие между парламентами двух стран. В этом контексте венгерская сторона подтвердила намерение Спикера Национального Собрания Венгрии Ласло Кёвера посетить с визитом КР в 2020 году.

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