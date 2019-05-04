В Таджикистане на развитие источника «Чилучор чашма» будет выделено $2 млн

4 мая 2019 09:58 (UTC+04:00)

Всемирный банк для развития инфраструктуры трех туристических объектов Хатлона выделит $3,4 млн. в виде гранта, сообщает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Грант будет выделен в рамках проекта “Экономическое развитие сельских мест” и в него вошли “Чилучор чашма” (источник в Шахритусском районе), на развитие которого будет выделено $2 млн, мавзолей “Ходжамашхад” (Шахритусский район) - $400 тыс. и археологический комплекс “Хулбук” (Восейский район) - $1 млн.

Такая договоренность была достигнута в ходе встречи зампреда Хатлонской области Раджабали Раджабова с делегацией Всемирного банка во главе с ведущим специалистом финансового отдела банка Андреа Далл Олио 2 мая в городе Бохтар.

Андреа Далл Олио пояснил, что проект будет реализован в двух направлениях - поддержка агробизнеса, в рамках которого запланировано производство сельхозкультур и развитие туристической инфраструктуры.

Он отметил, что в рамках проекта также на автодорогах области будут установлены туристические щиты с информацией о достопримечательностях на трех языках (таджикский, английский и русский).

Раджабали Раджабов проинформировал гостей о производственном потенциале сельхозкултур и многочисленных исторических местах, которые могли бы быть интересны туристам.

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