В Таджикистане созданы две новые контролирующие структуры

В Таджикистане за счет объединения семи проверяющих органов двух министерств созданы две новые структуры - Комитет по продовольственной безопасности и Служба государственного надзора здравоохранения и социальной зашиты, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Соответствующие поправки в закон «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» внесены нижней палатой парламента на прошлой неделе. Так, Комитет по продовольственной безопасности при правительстве создан на базе Государственной службы ветеринарного надзора, Государственной службы фитосанитарного надзора и карантина растений, Государственной службы племенного надзора и Государственной инспекции семена растений. Все эти службы ранее действовали при Минсельхозе.

Служба государственного надзора здравоохранения и социальной зашиты Минздрава и социальной защиты создана на базе Службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Службы государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной защитой населения, Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Представляя поправки депутатам, глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода отметил, что в рамках реформирования сферы проверок хозяйствующих субъектов ранее на базе двух подразделения Минтранса было создано Агентство по гражданской авиации при правительстве РТ.

Он подчеркнул, что принятые меры способствовали сбережению бюджетных средств за счет сокращения количества штата проверяющих органов с 386 до 279 единиц. В результате, отметил Хамрализода, общее количество проверок этих органов уменьшилось с 78,7 тысяч в 2016 году до 39,2 тысяч в 2018 году. Он добавил, что с принятием новых поправок в закон общая численность государственных проверяющих органов сократится до 25 единиц.

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