В Бишкеке началась реализация пилотного проекта по созданию Патрульной службы милиции, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Стратегия и пошаговый план данного проекта был разработан рабочей группой по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, созданной по инициативе президента КР.

Основная цель проводимых преобразований - это создание милиции, которой граждане доверяют и видят в ней надежного защитника и партнера. Другой важной целью является кардинальное снижение коррупционных проявлений среди сотрудников ГУОБДД и ППС.

Предусматривается существенное повышение заработной платы сотрудников новой службы милиции, обеспечение их современным материально-техническим оборудованием, включающим автомобили, средства связи и компьютерную технику, а также обучение новым стандартам несения службы. Важное значение будет уделено антикоррупционной профилактической деятельности.

В рамках проекта 6 мая 2019 года был объявлен конкурс для набора в новое Управление патрульной службы милиции (УПСМ).

Прием документов продлится до 6 июня 2019 года, в нем могут принять участие все желающие. Особенно приветствуется участие в конкурсе гражданских лиц. Конкурс будет проходить прозрачно, под контролем специально созданной комиссии, в состав которой входят как представители гражданского общества, так и сотрудники МВД. Кандидаты, прошедшие через открытый конкурсный набор, приступят к обучению на 3-х месячных курсах, которые будут проходить на базе Академии МВД. После обучения они начнут нести службу в УПСМ.

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