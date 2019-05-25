В Таджикистане появится крупный цементный завод

25 мая 2019 11:04 (UTC+04:00)

Новый цементный завод будет построен компанией «Мохир цемент» в районе Джалолиддина Балхи Хатлонской области, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Годовая мощность возводимого предприятия составит 600 тысяч тонн цемента. На строительство предприятия будет направлено $30 млн, говорится в проекте Инвестиционного соглашения ООО «Мохир цемент» с правительством Таджикистана, копия которого находится в распоряжении «АП».

В соответствии с договоренностью, инвестор освобождается от выплаты налога на прибыль и социального налога для иностранных лиц – нерезидентов.

Оборудование, транспортная техника и материалы, ввозимые инвестором в целях реализации настоящего проекта, а также частная собственность иностранных работников инвестора, ввозимая в республику, освобождаются от выплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

Компания «Мохир цемент» в настоящее время совместно с китайскими инвесторами занимается производством цемента в Яванском районе Хатлонской области: СП «Чунгтсай Мохир цемент» проектной мощностью 1,2 млн тонн в год заработал в 2016 году.

В настоящее время на территории Таджикистана производством цемента занимаются 18 заводов.

Наиболее крупными из них являются совместные таджикско-китайские предприятия «Чунгтсай Моҳир семент», «Хуаксин Ғаюр семент», «Хуаксин Ғаюр Суғд семент». На эти три предприятия приходится более 85% производимого в республике цемента.

В январе-апреле этого года в стране произведено свыше 1,2 млн тонн цемента, что на 75 тыс. тонн больше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Таджикские цементные заводы полностью обеспечивают внутренние потребности в этом стройматериале: около 40% производимого ими цемента за три месяца нынешнего года экспортировано в соседние страны – Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

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