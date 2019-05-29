Эмомали Рахмон провел встречу с первым президентом Казахстана

Президент Таджикистана встретился с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита таджикского лидера в казахскую столицу - Нур-Султан, сообщает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В ходе беседы Эмомали Рахмон, отметив динамику успешного развития таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства во всех областях взаимодействия, подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в этом вопросе, отмечается в сообщении.

Эмомали Рахмон также выразил уверенность в том, что стороны последующими общими усилиями поднимут многоплановое таджикско-казахстанское сотрудничество на новые высоты, пишет президентская пресс-служба.

Эмомали Рахмон 28 мая вылетел в Нур-Султан для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, куда был приглашен в качестве почетного гостя.

В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь. Молдова имеет статус наблюдателя при организации. Таджикистан членом ЕАЭС не является.

Вчера Нурсултан Назарбаев наградил Сооронбая Жээнбекова орденом первого президента Казахстана за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, сообщает АКИpress.

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