Премьер Казахстана посетит Туркменистан с рабочим визитом

30 мая 2019 17:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Главы правительств государств-участников СНГ обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в Содружестве, рассмотрят механизмы сотрудничества в области науки и инноваций, таможенного контроля, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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