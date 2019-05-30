Премьер Казахстана посетит Туркменистан с рабочим визитом

АШХАБАД /Trend/ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Главы правительств государств-участников СНГ обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в Содружестве, рассмотрят механизмы сотрудничества в области науки и инноваций, таможенного контроля, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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