Встреча Эмомали Рахмона и Дональда Туска

31 мая 2019 09:49 (UTC+04:00)

В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя Европейского совета Дональда Туска, который прибыл 29 мая в Душанбе в рамках своего центральноазиатского турне, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

В ходе встречи стороны обсудили важность политического, экономического и социально-гуманитарного партнерства. В частности, Рахмон и Туск подняли тему присоединения Таджикистана к Программе экономической интеграции Евросоюза (GSP+), сообщает пресс-служба Эмомали Рахмона.

"Таджикистан придает большое значение сотрудничеству с Европейским союзом и считает Европейский союз одним из важных партнеров на международной арене", - заявил на встрече президент РТ, слова которого приводит его пресс-служба.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в установлении взаимовыгодного сотрудничества с Европой и в привлечении прямых инвестиций в экономику республики.

Кроме того, на переговорах стороны затронули сотрудничество в сфере безопасности, в том числе совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Дональд Туск, который прибыл в Душанбе вечером 29 мая, а утром в четверг вылетел на Памир и ознакомился с ситуацией, связанной с ледниками. В поездке по Памиру его сопровождал глава ГБАО Ёдгор Файзов, пишет Радио "Озоди".

Глава Европейского совета на своей странице в Фейсбуке опубликовал несколько фотографий Сарезского озера.

«Здесь можно увидеть последствия изменения климата. Уже исчезло пять ледников, уровень воды повышается. Изменение климата – мировая проблема и мы вместе должны решить ее», - написал он.

Дональд Туск в ходе своего визита в Центральную Азию, который начался с Таджикистана, также встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане и президентом Шавкатом Мирзиеевым в Узбекистане.

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