В Туркменистане внедрена онлайн-продажа автобусных билетов

31 мая 2019 13:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане билеты на междугородние автобусные рейсы теперь можно приобрести в кассе, с мобильного телефона, или с помощью терминала самообслуживания, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Ашхабадское пассажирское автотранспортное производственное объединение и компания «Туркменпочта» агентства «Туркменсвязь» внедрили онлайн-сервис для покупки автобусных билетов на сайте awtomenzil.gov.tm.

Купить онлайн-билеты на автобус за десять дней до намечаемой поездки теперь не только удобно, но и чрезвычайно просто. На терминалах, которые установлены в общественных местах - на городских автовокзалах, рынках, в торговых центрах, появилась дополнительная сенсорная кнопка.

Пользователю достаточно при помощи меню или строки поиска на экране терминала выбрать маршрут, дату и время поездки, внести реквизиты, которые требует система. Оплатив поездку, вы сразу станете обладателем электронного билета на автобус.

Для приобретения билета с мобильного телефона или компьютера можно воспользоваться банковской картой «Алтын Асыр». Владельцу телефона нужно будет указать номер своего телефона, паспортные данные, выбрать дату поездки.

После обработки заявки оператором, на указанный телефонный номер будет отправлен электронный билет. При посадке в автобус не обязательно предъявлять водителю распечатку электронного билета, достаточно показать паспорт. Все автобусы дальнего следования будут оснащены POS-терминалами, с помощью которых автоматически проверяется оплата проезда.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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