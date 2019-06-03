В Кыргызстане введен запрет на проведение работ по изучению и разработке урана

Введен запрет на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана), сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому до законодательного урегулирования, во исполнение постановления Жогорку Кенеша КР «О мерах по обеспечению радиационной безопасности населения КР» от 2 мая 2019 года № 3027-VI, запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки радиоактивных элементов (урана).

Запрет не распространяется на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов (урана).

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