Глава Минэкономики Кыргызстана и посол Кореи обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества

5 июня 2019 09:39 (UTC+04:00)

Министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов сегодня провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в КР Ха Тэ Ек, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В ходе данной встречи обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, предстоящие визиты на высоком уровне и возможность проведения 3-го заседания кыргызско-корейской межправительственной Комиссии в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Ха Тэ Ек отметил, что правительство Республики Корея продвигает инициативу Новой «Северной политики», направленную на развитие отношений со странами в северном направлении, включая страны Центральной Азии, и в рамках этой политики Кыргызская Республика имеет важное значение для Южной Кореи.

Участниками встречи отмечено, что активное сотрудничество между двумя странами происходит по линии таких международных организаций, как Корейское Агентство по международному сотрудничеству (KOICA), Программы официальной помощи развития (ODA), Фонда развития экономического сотрудничества (EDCF).

Одновременно обсуждалась возможность открытия прямого авиарейса Сеул – Бишкек, что, несомненно, окажет положительное воздействие в активизации сотрудничества во многих сферах экономики.

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