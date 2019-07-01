Армия Узбекистана - сильнейшая в Центральной Азии

1 июля 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Боевая мощь вооруженных сил Узбекистана выросла вдвое, а боевая эффективность повысилась на 10–12 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Узбекистана.

В сообщении военного ведомства говорится, что показатели выросли «за прошедший период» (какой именно, не уточняется). Их рост министерство связывает с проведением 230 тактико-специальных учений и 45 совместных мероприятий.

В рейтинге сильнейших армий мира Military Strength Ranking, по данным на 2019 год, Узбекистан занимает 48 место.

Его армия считается сильнейшей в Центральной Азии.

По этому показателю он опережает Казахстан (54 место), Туркменистан (75 место), Кыргызстан (91 место) и Таджикистан (94 место). По данным аналитиков, вооруженные силы Узбекистана насчитывают около 50 тысяч человек.

Ранее Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл расходы государства на импорт оружия и боеприпасов. В 2018 году они составили $700 тысяч - вдвое больше, чем в предыдущем году.

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