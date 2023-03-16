ЕБРР использует различные финансовые инструменты для поддержки развития частного сектора в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) использует различные финансовые инструменты для поддержки развития частного сектора в экономиках Центральной Азии.

Об этом Trend сказала управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

"В экономиках Центральной Азии доминируют государственные компании, и мы в ЕБРР считаем, что частный сектор должен играть большую роль во всем регионе, помогать создавать новые устойчивые рабочие места, повышать конкурентоспособность экономик, а его вклад в ВВП во всех странах должен стать более значительным", - сказала она.

По словам управляющего директора, ЕБРР содействует прямым иностранным инвестициям (ПИИ), которые приносят знания, технологии и выстраивают цепочки создания стоимости.

"У нашего банка есть различные финансовые инструменты для поддержки местного частного бизнеса. Кредитные линии и соглашения о распределении рисков с нашими банками-партнерами помогают нам охватить малый бизнес, особенно в сельской местности. Мы поддерживаем их потребности в оборотном капитале, продвигаем их торговлю и предоставляем им доступ к передовым технологиям", - пояснила она.

Кроме того, Программа банка "Женщины в бизнесе" в Центральной Азии и Монголии реализуется совместно с местными банками и помогает продвигать предпринимательство женщин и деловую активность путем предоставления доступа к финансированию, ноу-хау и техническим консультациям, сказала управляющий директор.

"В настоящее время программа реализуется в сотнях микропредприятий в регионе, принадлежащих женщинам, которые теперь могут определить необходимые возможности для роста и развивать устойчивость своих предприятий", - добавила она.

Кроме того, программа финансирования "зеленой экономики" ЕБРР оказывает поддержку местным частным лицам и предприятиям, желающим инвестировать в технологии и услуги по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, сказала в завершение Харгитаи.