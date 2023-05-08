В Сиане 18-19 мая пройдет саммит "Китай - Центральная Азия"

Город Сиань на северо-западе КНР примет саммит "Китай - Центральная Азия", который пройдет 18-19 мая. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саммит "Китай - Центральная Азия" пройдет 18-19 мая в городе Сиань провинции Шэньси. Форум проведет председатель КНР Си Цзиньпин", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что в саммите примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Кроме того, как отмечается в другом сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, президенты этих стран, кроме Туркмении, 16-20 мая параллельно совершат в Китай государственные визиты.