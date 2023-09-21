Состоится очередное совещание спикеров парламентов стран Центральной Азии и Кореи

БАКУ /Trend/ - Второе Совещание спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея состоится в Ашхабаде в 2024 году.

Как сообщает Trend, об этом было объявлено по итогам первого форума, который состоялся 19 сентября 2023 года в Сеуле.

В качестве места проведения второго форума была выбрана столица Туркменистана, что свидетельствует о растущем значении страны в регионе.

Первое Совещание спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея было посвящено обсуждению приоритетов регионального взаимодействия. В качестве основных направлений сотрудничества были определены сферы энергетики, инфраструктуры, эффективного управления водными ресурсами, индустриальной диверсификации, финансов, образования, здравоохранения, туризма.

Второе Совещание, которое состоится в Ашхабаде, позволит сторонам обсудить результаты реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого форума, и наметить новые пути сотрудничества.