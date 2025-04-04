БИШКЕК /Trend/ - ЕС рассматривает новые сферы взаимодействия с Центральной Азией.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал президент Европейского совета Антониу Кошта на саммите “ЕС- Центральная Азия” в Самарканде.

“За последние годы мы приняли новую стратегию Европейского Союза в Центральной Азии в 2019 году и общую дорожную карту для укрепления взаимодействия в 2023 году. Это все является новым толчком, который был также предоставлен стратегией Европейского Союза Global Gateway для того, чтобы укрепить наше взаимодействие. Мы сейчас рассматриваем новые сферы взаимодействия, включая цифровую сферу, транспортные связи и взаимодействие по критическим сырьевым продуктам”, - сказал он.

По словам Кошта, ЕС и страны Центральной Азии работали совместно очень плодотворно за последние годы и уже достигли большого прогресса.

“Европейский союз является одним из крупных инвесторов в Центральной Азии и вторым самым крупным торговым партнером. Мы должны теперь выводить наше экономическое взаимодействие на новый этап. Климатические изменения являются основным вопросом, где мы должны действовать сообща для общего успеха в сферах глобальной стабильности, безопасности и благоденствия. Такие вопросы как отсутствие водных ресурсов, загрязненность воздуха, потеря биологического разнообразия ведут к экономическим сбоям и вредят нашим регионам”, - сказал он.