Казахстан и Вьетнам обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с председателем Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Мажилиса.

Как отметил Н.Нигматулин, этот первый в истории двусторонних отношений визит председателя Парламента Вьетнама, свидетельствует о заинтересованности Ханоя поддерживать высокий уровень казахстанско-вьетнамского взаимодействия, достигнутый за последние годы.

Спикер Мажилиса подчеркнул при этом, что Президент Казахстана уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Вьетнамом.

В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нган высоко оценила достижения Казахстана, прежде всего, в экономике, политике, дипломатии, и выразила уверенность, что под руководством Президента Нурсултана Назарбаева наша страна добьется еще больших успехов.

Говоря о перспективных направлениях дальнейшего партнерства, собеседники назвали торгово-экономическую, транспортно-логистическую, туристическую сферы, сельское хозяйство. Нурлан Нигматулин и Нгуен Тхи Ким Нган констатировали, что Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом заметно улучшило торговые отношения и способствовало росту товарооборота. Речь также шла о формировании глобального конкурентоспособного Евразийского транспортного коридора.

Как отметила председатель Национального Собрания Вьетнама, Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по уровню своего экономического развития, что свидетельствует о большом потенциале нашей страны, а также выступает гарантом для иностранных инвесторов.