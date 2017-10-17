Президент Казахстана отметил необходимость увеличения объемов сельхозпроизводства

17 октября 2017 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость увеличения объемов сельскохозяйственного производства с использованием научного потенциала страны.

Назарбаев сегодня провел встречу с заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, передает во вторник пресс-служба Акорды.

В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги и дальнейший план работы по реализации программы развития агропромышленного комплекса страны.

«Несмотря на сложные условия в начале лета, аграрии собрали солидный объем урожая. Есть возможности для обеспечения внутренних потребностей и экспорта нашей продукции. В целом все показатели демонстрируют положительную динамику», - сказал президент и поздравил всех аграриев с успешным завершением уборочной кампании.

Назарбаев, отметив важную роль сельского хозяйства в экономике страны, указал на низкую эффективность использования выделяемых средств в этой отрасли.

«Аграрный сектор является драйвером нашей экономики. В него вкладываются большие государственные средства. Они должны давать соответствующую отдачу, которой, к сожалению, пока еще нет», - сказал глава государства.

Вместе с тем президент Казахстана отметил высокие темпы уборки урожая в текущем году.

«В этом году намолочено 21,7 миллиона тонн при урожайности 14,2 центнера с гектара. Это больше, чем в прошлом году», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Мырзахметов доложил президенту о ходе разработки специальных карт дальнейшего развития 12 приоритетных направлений сельского хозяйства в рамках государственной программы.

Сельское хозяйство в 2016 году оказало беспрецедентную поддержку ослабевшей экономике РК. В 2016 года валовый выпуск продукции и услуг в отрасли увеличился на 5,5 процента в физическом выражении по сравнению с объемом 2015 года.

За прошлый год объём инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий увеличился на 51 процент и составил 253 миллиарда тенге.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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