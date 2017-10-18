В Алматы горят складские помещения и офис (ФОТО)

В Алматы горят складские помещения и офис «КазТрансГаза». Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, пожар начался со складов, затем перебрался на здание нефтяной компании.

«Первые пожарные расчеты приехали уже через 3 минуты, в 03:03 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля 2-х этажного офисного здания. Была угроза распространения огня на рядом расположенный цех. На месте пожара организован штаб, для борьбы с огнем развернуто 4 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания», - сообщила официальный представитель департамента Сандугаш Баймухамбетова.

В ликвидации пожара задействованы 100 человек личного состава и 34 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.

В данный момент огонь охватил большую часть зданий.