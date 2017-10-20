Прикладные научные исследования переведут на английский язык в Казахстане

20 октября 2017 12:42 (UTC+04:00)

В Казахстане планируется провести поэтапный перевод на английский язык всех прикладных научных исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что нас ждет в будущем? Это поэтапный переход на английский язык всех прикладных научных исследований. Это не требование МОН - это веление времени. Все международные гранты, все исследования, вся экспертиза - все на английском будет. Поэтапно будем переходить», - заявил вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин в ходе форума «Коммерциализация технологий как инструмент интеграции науки и бизнеса».

Вместе с тем есть ученые, которые не готовы к этому, ведомство это тоже понимает, отметил он.

«Мы говорим только пока о прикладных науках. По нашим данным, все, кто занимается прикладными науками, - они более или менее уже знают английский язык, потому что это естественные науки, они ездят за рубеж, выступают на международных форумах. Поэтому так или иначе мы придем к этому. Будьте готовы», - сказал вице-министр.

В качестве примера Асланбек Амрин привел Турцию, Малайзию, Германию, где по техническим специальностям обучение и исследования ведутся только на английском языке.

«Мы берем этот опыт и начинаем внедрять», - подчеркнул он.

Кроме того, Министерство образования и науки планирует с 2018 года раширять деятетельность по международному направлению, направлять казахстанских ученых за рубеж.

Azernews Newspaper
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