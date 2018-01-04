В Казахстане более 10 тысяч малых судов снято с госрегистрации

4 января 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане, зарегистрированные до 2014 года несамоходные маломерные судна массой до 200 килограмм, а также спортивные парусные яхты, длина которых не превышает 9 метров, не имеющие двигателей и мест для отдыха, с сентября 2017 по январь 2018 года были исключены из судовой книги Комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана без заявления владельца.

Инспекциями транспортного контроля Комитета транспорта министерства проведена работа по оповещению посредством СМИ судовладельцев о снятии с государственной регистрации таких плавсредств. В целом по Казахстану было снято с госрегистрации 10 790 маломерных судов. На сегодняшний день всего зарегистрировано 19 096 маломерных судов (2422 несамоходных, 16688 самоходных).

Приказом министра по инвестициям и развитию Казахстана от 4 июля 2017 года №441 внесены изменения в Правила госрегистрации судна. Приказ коснулся, в том числе регистрации маломерных судов и прав на них, которые вступили в силу 26 сентября 2017 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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