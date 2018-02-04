Кубок Чемпионата мира по футболу привезли в Алматы

Трофей, который будет вручен победителям Чемпионата мира по футболу-2018, привезли в Алматы чартерным рейсом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сложившейся традиции накануне футбольного соревнования мирового масштаба самый престижный футбольный трофей - 6-килограмовый Кубок мира из чистого золота, вручаемый команде-победительнице Чемпионата мира по футболу, отправляется в кругосветное путешествие с целью объединений людей вокруг благородных идеалов спорта и популяризации чемпионата.

Кубок прибыл в Алматы в сопровождении делегации FIFA с большим опозданием. По планам, самолет с делегацией и Кубком должен был приземлиться около 10:30, однако, в районе аэропорта в это время была низкая видимость. Как стало известно, видна была только 1/3 полосы. Теоретически посадить самолет можно было с помощью приборов, но пилоты не стали рисковать и ушли на запасной аэродром в Бишкек, чтобы там дозаправиться и дождаться, когда туман в Алматы рассеется. В итоге самолет с Кубком сел в алматинском аэропорту в 13:50 по местному времени.

Предполагается, что трофей пробудет здесь один день.

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