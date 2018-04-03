Президент Кореи отложил визит в страны Центральной Азии из-за саммита с КНДР

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин отложил визит в страны Центральной Азии, в том числе и в Казахстан, из-за планируемого саммита Южной и Северной Кореи, передает МИА «Казинформ».

“Президент Мун Чжэ Ин планировал посетить некоторые страны Центральной Азии (в том числе и Казахстан). Но сейчас его визит немного откладывается из-за проведения саммита между двумя Кореями, а также из-за запланированного саммита между КНДР и США. Но я уверен, что в ближайшее время он все-таки совершит данный визит и мы сможем обсудить в активном ключе сотрудничество между Республикой Корея и Казахстаном. Я даже думаю, что в итоге у нас выйдет некоторая дорожная карта сотрудничества”, - рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель Комитета экономического сотрудничества по северному направлению при Президенте Республики Корея Сон Ён Гиль.

Сон Ён Гиль рассказал о деятельности нового комитета, который нацелен на развитие сотрудничества с определенными странами и реализации так называемой «новой северной политики» нынешнего президента Южной Кореи.

“Новая северная политика Республики Корея - это политика правительства Мун Чжэ Ина, основной целью которой является создание новой экономической карты, которая позволила бы Корее получить выход в Европу. Она охватывает такие страны, как Россия, Китай, Монголию и страны Центральной Азии. Можно сказать, что это объединение Республики Корея и КНДР, соединение ее с Центральной Азией, Россией, Монголией, то есть возрождение Шелкового пути и достижение всеобщего развития и процветания”, - пояснил он.

Глава комитета вспомнил культурные связи с Казахстаном. Он назвал Казахстан важным партнером Кореи и отметил его роль в реализации «новой северной политики».

“Я считаю, что у нас с Казахстаном есть очень много общих моментов в культуре. Мы разделяем культурные особенности. Я знаю, что в Казахстане проживает более 100 тысяч выходцев из корейского полуострова. Я также считаю, что потенциал развития сотрудничества с Казахстаном большой. Считаю, что надо активизировать железнодорожное и авиасообщение и другие пути сообщения между нашими государствами. Сейчас непосредственно наш комитет занимается составлением дорожной карты «нового северного сотрудничества. Соответственно, мы в следующем месяце планируем доложить президенту о его подготовке. Туда, конечно, включается и сотрудничество с Казахстаном”.

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