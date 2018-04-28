Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи

Казахстан приветствует состоявшийся в приграничном пункте Пханмунджом саммит между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном и высоко оценивает итоги переговоров, направленные на возобновление межкорейского диалога и укрепление глобальной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Казахстана.

"Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством рассмотрения сложных международных вопросов", — отмечается в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В нем подчеркивается, что Казахстан, как страна, имеющая опыт ядерного разоружения, также приветствует "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова" и полностью поддерживает договоренность двух стран по достижению безъядерного статуса полуострова.

МИД Казахстана отмечает, что активный диалог между двумя Кореями с начала этого года уже привел к ощутимым результатам, таким как межкорейский саммит и отказ Пхеньяна от ядерных испытаний и запусков ракет.

"В этом контексте показательным является тот факт, что решение Казахстана о закрытии крупнейшего ядерного полигона, отказе от ядерного арсенала, ликвидации сопутствующей военной инфраструктуры, участие в реализации и продвижении ДНЯО и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний стали залогом успешного и стабильного развития страны, фундаментом активного внешнеполитического курса и одним из важнейших факторов региональной безопасности", — подчеркивается в заявлении.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны 27 апреля прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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