Казахстан намерен удержать инфляцию в пределах 4-6%

3 июля 2018 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в 2019 году планируется удержать инфляцию в пределах 4-6 процентов. Об этом сообщил во вторник министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, передают казахские СМИ.

Министр отметил, что по итогам первой половины текущего года инфляция держалась на уровне 5,9 процента.

«У нас вчера появились итоги инфляции за полугодие, у нас достаточно хорошая новость. Инфляция впервые за долгое время опустилась ниже отметки 6 процентов - она составила 5,9 процента. Отдельно хочу подчеркнуть, что инфляция по продовольственным товарам у нас составила минус 0,1 процента. Мы ушли в категорию дефляции. Если в прошлом году она составила 0,7 процента, приросли за этот период, то у нас в этом году минус 0,1 процента, это достаточно хороший показатель», - сказал Сулейменов.

Сулейменов также заметил, что базовый ориентир по инфляции в 5-7 процентов, который миннацэкономики прогнозировало на этот год, выдерживается. Со следующего же года ведомство намерено добиться не 5-7 процентного уровня инфляции, а уровня в 4-6 процентов.

«Мы, как правительство, как министерство, будем прилагать все усилия, чтобы этот коридор выдержать», - заявил министр.

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Azernews Newspaper
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