Прожиточный минимум в Казахстане увеличился

9 июля 2018 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам июня прожиточный минимум в Казахстане составил 27,85 тысячи тенге в среднем на душу населения, что на 5,2 процента превышает показатели за май. Об этом сообщают в понедельник казахстанские СМИ.

Отметим, что по сравнению с показателями с начала текущего года, прожиточный минимум увеличился на 8,8 процента.

Уровень инфляции в соответствующий период составлял всего 0,2 процента - за месяц, 2,6 процента - с начала года.

Среди регионов наибольшая величина прожиточного минимума - в Мангистауской области (34,27 тысячи тенге, +10,8 процента с начала года), Астане (32,25 тысячи тенге, +9,4 процента с начала года), и Алматы (31,29 тысячи тенге, +7,9 процента).

Сразу в 8 регионах РК прожиточный минимум подняли более чем на десять процентов с начала года. Наибольший рост отмечен в Акмолинской области - на 13,5 процента с начала года, до 26,61 тысячи тенге.

При этом отмечается, что для разных социально-демографических групп рост - также разный. Так, с начала года прожиточный минимум трудоспособных женщин и мужчин поднялся на 9 процента, пенсионеров - на 8,8 процента, детей до 13 лет - всего на 7,9 процента.

Напомним, что в Казахстане считают, что женщинам и мужчинам полагается разный прожиточный минимум: так, трудоспособным женщинам полагается согласно этому показателю на 20,6 процента меньше продовольствия, а также, соответственно, настолько же меньше непродовольственных товаров и услуг.

Уточняется, что величина прожиточного минимума рассчитывается, исходя из стоимости продовольственной корзины, которую затем увеличивают на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги.

С января 2018 фиксированная доля расходов в Казахстане на непродовольственные товары и услуги установлена в размере 45 процентов (против 40 процентов ранее) к стоимости минимальной потребительской корзины.

Указывается, что продовольственная корзина рассчитывается «по научно обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, утверждаемым уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения».

Официальный курс на 9 июля составил 343.38 KTZ/USD

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