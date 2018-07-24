Казахстанские железные дороги назвали причину отзыва рейтинга Moody’s у своей "дочки"

24 июля 2018 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Moody’s отозвало рейтинг АО "Казтемиртранс" по собственным причинам в целях соблюдения внутренней политики рейтингового агентства.

Об этом говорится в сообщении АО «НК «КТЖ» (Казахстанские железные дороги), распространном во вторник.

"В соответствии с внутренней политикой Moody’s, в случаях, когда гарантором является материнская компания по обязательствам дочерней компании, с вертикально интегрированной структурой деятельности, достаточно присвоение рейтинга головной компании-гарантору", - говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время финансовое положение АО "Казтемиртранс" является стабильным. По данным Standard&Poor’s, его рейтинг находится на уровне "ВВ-" со "стабильным" прогнозом.

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