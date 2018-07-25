Обнародованы планируемые объемы производства автомобилей в Казахстане к концу года

БАКУ /Trend/ - В Казахстане к концу текущего года планируется произвести 30 тысяч автомобилей. Об этом сообщил в среду председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов, передают казахстанские СМИ.

"На фоне нефтяных цен, которые во втором квартале перешагнули 70-долларовую отметку, на фоне стабильного четырехпроцентного роста ВВП республики платежеспособный спрос на автомобильном рынке республики продолжает расти, и темпы восстановления отраслевых показателей позволяют нам рассчитывать на выпуск не менее 30 тысяч автомобилей по итогам текущего года", - сказал он.

Напомним, что в первом полугодии предприятиями казахстанского автопрома были выпущены 14,66 тысячи автотранспортных средств на 88,3 миллиарда тенге, или на 67,2 процента в натуральном выражении больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом производство легковых автомобилей выросло на 76,4 процента, достигнув 13 725 единиц. Из них 8 573 единицы (62,5 процента) приходятся на долю АО «АЗИЯ АВТО», а 5 152 единицы (37,5 процента) были выпущены ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Отметим, что в прошлом году Казахстан экспортировал 1 548 автомобилей, большая часть которых была отправлена в КНР.

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