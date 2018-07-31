Казахстан рассчитывает подняться в рейтинге конкурентоспособности

31 июля 2018 11:17 (UTC+04:00)

Казахстан рассчитывает подняться на 12 позиций в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного банка в этом году. Об этом сообщила на брифинге для дипломатического корпуса и иностранных деловых ассоциаций вице-министр национальной экономики РК Мадина Жунусбекова, передает МИА «Казинформ».

«В этом году мы ожидаем, что Казахстан займет 45-ую позицию в этом индексе. Мы хотим подняться на 12 позиций выше», - сообщила она.

Отметим, что по итогам оценки 2017 года в рейтинге Казахстан занял 57 место среди 137 стран. Вице-министр отметила, что повышение рейтинга страны - это один из приоритетов экономической политики правительства.

По ее словам, для повышение рейтинга конкурентоспособности правительством совместно с бизнес-сообществом проводится большая работа.

«За последние годы нами проведена масштабная ревизия контрольно-надзорных функций госорганов, в ходе которой значительно снижено количество административных барьеров и регуляторной нагрузки на бизнес, осуществлена цифровизация предоставляемых госуслуг», - отметила она.

Она рассказала, что будут внедрены принципы корпоративного управления в частном секторе и разработаны рейтинги корпоративного управления с привязкой к системе управления рисками контролирующих органов.

В текущем году планируется охватить реконструкцией 4,2 тыс. километров и ремонтом 2 тыс. километров автодорог республиканского значения. В дальнейшем планируется перенести акцент на местные дороги и довести ежегодный охват ремонтом до 5 тыс. километров.

Мадина Жунусбекова рассказала, что все необходимые для ведения бизнеса госуслуги предоставляются по принципу «одного окна». Принят новый налоговый кодекс, целью которого стало упрощение процедур налогового администрирования.

В 2017 году макроэкономическая ситуация улучшилась. Среднегодовая инфляция снижена с 14,6% до 7,1%. Дефицит бюджета снизился с 5,3% в 2015 году до 4,4% в 2016 году.

«Международные рейтинговые агентства Standard & Poors, Moody's и Fitch присвоили Казахстану рейтинг «стабильный», - резюмировала вице-министр.

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