В Казахстан выросли переводы денег из Южной Кореи и Кыргызстана

Казахстанцам шлют все больше денег: в Казахстан через СДП за полгода перевели уже почти 150 миллиардов тенге. В 2,3 раза выросли переводы из Кореи, на 77% - из Кыргызстана.

Объем денежных переводов, полученных населением из-за рубежа в РК через системы денежных переводов за январь-июнь 2018 года, составил 147,5 млрд тенге. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Кабар со ссылкой на ranking.kz.

Темпы годового роста уменьшаются. Так, в 2016 году (январь-июнь) рост год-к-году был в 2,2 раза, в 2017 (январь-июнь) - уже на 20,4%.

Больше всего денег было отправлено из России - 71,2 млрд тенге, что на 7,5% меньше, чем за январь-июнь 2017 года. Доля РФ упала с 57,7% до 48,3%.

Следом идет Республика Корея - 22,9 млрд тенге, рост сразу в 2,3 раза. Доля Южной Кореи выросла с 7,4% до 15,5%.

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 13,3 млрд тенге, рост на 77,4%. Доля страны выросла с 5,6% до 9,9%.

Больше всего переводов в РК было совершено через систему «Золотая корона» - 73 млрд тенге, что на 15,1% больше, чем в прошлом году. Доля системы выросла с 47,5% до 49,5%.

Следом идет Western Union - 35,6 млрд тенге, рост на 25,8%. Доля от РК выросла с 21,2% до 24,2%.

MoneyGram замыкает тройку лидеров с объемом в 11,7 млрд тг, что на 95,3% больше, чем годом ранее. Доля от РК увеличилась с 4,5% до 8%.

Официальеый курс на 20 августа - 360,12 KZT/USD

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