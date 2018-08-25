В Казахстане предлагают ввести стандарты для гостиниц

В Казахстане предлагают ввести стандарты для объектов туризма, сообщает МИА «Казинформ».

Компания Kazakh Tourism совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» работают над их созданием по примеру испанской системы качества. Считается, что испанцы являются родоначальниками формирования туристских стандартов по системе ISO.

Заместитель председателя правления Kazakh Tourism Тимур Дуйсенгалиев привел в пример объекты курортного поселка Бурабай.

«Вы, наверное, сами наблюдали, что достаточно большое количество объектов построено. Но если мы подойдем со стороны стандартов, качественных показателей, то очень многие просто не соответствуют ничему. Даже минимальных стандартов у многих нет, но они принимают гостей. Поэтому здесь встает вопрос о том, что нам, может быть, даже в ущерб либерализации по отношению к бизнесу, надо вводить понятие минимальных стандартов и просто не допускать деятельность тех компаний, которые этим стандартам не соответствуют. То есть, может быть, не надо строить много, а надо просто подтянуть стандарты, и это уже позволит значительно улучшить общую среду для комфорта и безопасности туриста», - сказал Дуйсенгалиев.

«Нормы предполагают четко отработанные стандарты по размеру номера, наличию тех или иных сервисов в этом. Если, например, у гостиницы одна звезда, то это должна быть одна звезда, и гостиница должна полностью укладываться в этот стандарт. И то же касается двух звезд, хостела, гостевого дома, кемпинга. Тогда туристу будет ясно и понятно, он будет передвигаться и понимать, что его ожидания будут оправданы», - добавил Т.Дуйсенгалиев.

В пилотном режиме планируется ввести эти стандарты уже в 2019 году в Алматы и Алматинской области.

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