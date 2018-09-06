БАКУ /Trend/ - На расширенном заседании комитета Сената Казахстана по финансам и бюджету рассмотрен законопроект о ратификации казахстано-узбекского протокола об избежании двойного налогообложения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте парламента Казахстана.

Как отмечается, протокол, подписанный в Астане 23 марта 2017 года, направлен на развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений Соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов.

Документом предусмотрено изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений, путем расширения обмена информацией, помощи в сборе налогов; уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезидентом; изменение ряда терминов и уточнение наименований казахстанских налогов, на которые распространяется Соглашение; изменение статей, регулирующих порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

Реализация положений Протокола позволить наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

Документ направлен на рассмотрение Палаты.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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