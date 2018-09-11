Казахский порт "Актау" утратил международный статус

11 сентября 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Морской торговый порт "Актау" Казахстана лишился международного статуса.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Бакытжаном Сагинтаевым.

«Переименовать акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт" в акционерное общество "Национальная компания "Актауский морской торговый порт"», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте информационной-правовой системы нормативных правовых актов "Адилет".

Морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

Порт "Актау" является звеном проекта «Новый Шелковый путь» и выступает участником Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр энергетики: Казахстану критически важно начать экспорт бензина в Узбекистан
Казахстан 18:11
В Туркестанской области Казахстана приступили к сбору хлопка
Бизнес 17:46
Казахстан увеличил экспорт нефти
Энергетика 14:44
Евразийский банк развития и «Kазына Капитал Менеджмент» подписали соглашение о сотрудничестве
Казахстан 12:53
Цены на сельхозпродукцию в Костанайской области Казахстана повысились
Бизнес 12:08
Казахстан будет поставлять ячмень и кукурузу на китайский рынок
Бизнес 12:03
Лента новостей
Саудовская Аравия одобрила соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе
Арабские страны 20:11
В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Флоренс"
США 19:59
Пашинян после безуспешной встречи с Путиным увеличит число попыток шантажа России - эксперт
Политика 19:55
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber
В мире 19:53
В ООН назвали необходимую для помощи сирийским беженцам сумму
В мире 19:08
Американская компания установит в Узбекистане солнечные панели
Узбекистан 18:49
В Азербайджане создано более 30 новых специальностей профобразования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Политика 18:43
Турция направит наблюдателей на учения "Восток-2018"
Турция 18:38