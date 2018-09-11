Казахский порт "Актау" утратил международный статус

БАКУ /Trend/ - Морской торговый порт "Актау" Казахстана лишился международного статуса.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Бакытжаном Сагинтаевым.



«Переименовать акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт" в акционерное общество "Национальная компания "Актауский морской торговый порт"», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте информационной-правовой системы нормативных правовых актов "Адилет".

Морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

Порт "Актау" является звеном проекта «Новый Шелковый путь» и выступает участником Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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