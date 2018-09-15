Крупный пожар на юге Казахстана потушен, пострадавших нет

15 сентября 2018 06:33 (UTC+04:00)

Крупный пожар, возникший в субботу утром в цехе по производству пластиковых окон в Шымкенте (на юге Казахстана), ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Как сообщалось, информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города поступила к спасателям в 04.20 местного времени (01.20 мск). Локализация пожара на площади около пяти тысяч квадратных метров была достигнута в 06.34 (03.34 мск).

"В 07.50 (04.50 мск) пожар силами пожарных полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются", — проинформировал Иманкулов.

В ликвидации возгорания принимали участие 85 пожарных, было задействовано 20 единиц техники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сотрудничество Китая и Казахстана в рамках инициативы «Один пояс, один путь» принесло богатые плоды
Китай 14 сентября 23:28
Сборочное производство белорусских мини-тракторов может быть создано в Казахстане
Беларусь 14 сентября 17:46
Обнародованы прогнозы по нефтедобыче в Казахстане
Энергетика 14 сентября 13:41
Стартовал проекта о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса
Энергетика 14 сентября 12:49
В Северо-Казахстанской области зафиксирован рекорд урожайности
Бизнес 14 сентября 11:48
Финцентр «Астана» и китайская CBIRC усилят сотрудничество в сфере банковского и страхового надзора
Бизнес 14 сентября 11:08
Лента новостей
Генеральный секретарь ОАГ не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Другие страны 07:41
В Турции отмечают 100-летие освобождения Баку
Турция 07:18
ЕК назвала условия получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС
Другие страны 05:33
В Мексике в переносном холодильнике нашли семь отрезанных голов
Другие страны 04:40
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Кыргызстан 03:17
На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье
Другие страны 02:51
Китайский хакер продает данные о 130 миллионах постояльцев отелей
Китай 02:13
Товарооборот РФ и КНР может превысить 120 млрд долларов по итогам года -- глава минэкономразвития РФ
Россия 01:34
Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение расходов на военные нужды
Европа 01:01