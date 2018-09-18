Казахстан и РФ ведут консультации о ввозе животноводческой продукции

Астана и Москва проводят консультации о поставках в РФ продукции животноводства из Казахстана. Об этом во вторник сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев на брифинге, передает ТАСС.

"Наша команда специалистов комитета ветконтроля и надзора, IT-команда в составе "Казагромаркетинга", специалисты министерства сейчас вылетели в Москву, проводят взаимные консультации. Очевидно, что здесь какое-то недоразумение. То есть все договоренности, все необходимые процедуры нами соблюдаются. Поэтому могу заверить, что до конца текущей недели этот вопрос будет разрешен", - сказал Евниев.

По его словам, Казахстан с начала 2018 года поставил более 7 тыс. т говядины на экспорт, при этом ее основная масса - в Россию.

13 сентября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство может с 1 октября 2018 года ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства. По ее словам, сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции, и может представлять риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны.

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