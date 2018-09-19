Казахстан считает, что проведение выборов в Афганистане под угрозой

19 сентября 2018 13:37 (UTC+04:00)

Казахстан считает, что проведение мирных парламентских выборов в Афганистане в октябре этого года находится под угрозой, заявил постоянный представитель республики при ООН Кайрат Умаров на заседании Совбеза, передает РИА Новости.

Как сообщается в распространенном в среду пресс-релизе МИД республики, постпред Казахстана приветствовал недавнюю инициативу президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани о прекращении огня на время священного праздника Курбан-байрам и выразил сожаление, что его оппоненты эту инициативу отвергли.

"Это означает, что надежда на мирные парламентские выборы в октябре находится под угрозой. Мы обеспокоены заявлениями некоторых афганских политических партий, которые намерены бойкотировать предстоящие выборы. Отсрочка в их проведении может ухудшить ситуацию в Афганистане", — заявил Умаров, которого цитирует пресс-служба МИД.

В ходе заседания глава казахстанской делегации выразил солидарность с правительством Афганистана в том, что ведущая роль в стабилизации обстановки в стране должна принадлежать самим афганцам. При этом он обратил внимание членов Совбеза на увеличение числа боевиков террористической группировки ИГ в Афганистане, особенно на севере страны, что создает угрозу безопасности государствам Центральной Азии.

В этом контексте посол вновь отметил предложенный Казахстаном подход о взаимосвязи безопасности и развития, когда устойчивое экономическое развитие и создание рабочих мест будут способствовать большей занятости населения, предотвращению вербовки молодежи террористическими группировками и укреплению безопасности.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября 2018 года. На них будут избираться члены нижней палаты Национальной ассамблеи. Последний раз парламентские выборы в этой стране проходили в 2010 году. Срок полномочий парламента истек 22 июня 2016 года, но выборы были перенесены президентом Ашрафом Гани из соображений безопасности и нестабильной обстановки в стране.

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