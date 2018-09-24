Казахстан расширяет мощности месторождения Тенгиз

24 сентября 2018 15:26 (UTC+04:00)

В Казахстане расширяются мощности Тенгизского нефтегазового месторождения. Об этом сообщает в понедельник Kazinform со ссылкой на генерального менеджера по связям с правительством и общественностью "Тенгизшевройл" Рзабека Артыгалиева.

Отмечается, что число занятых в проекте расширения месторождения в Атырауской области достигло 100 тысяч человек.

"В настоящее время проект расширения мощностей месторождения, а это строительство третьего завода по подготовке нефти и проекта управления устьевым давлением, находится на пике. Всего в работах на строительных площадках одновременно принимают участие до 50 тысяч человек, а с учетом перевахтовок ­- около 100 тысяч. Это не только жители Атырауской области, но и практически всех регионов Казахстана", - сообщил он.

По его словам, ТОО "Тенгизшевройл" привлек к участию в проекте сотни казахстанских компаний, оказывающий услуги в области проектирования, закупок и изготовления модулей, поставляющих товары и услуги. Это еще десятки тысяч человек, которые работают на проект в своих регионах.

Отметим, что после завершения проекта добыча на Тенгизском месторождении увеличится на 12 миллионов тонн, достигнув 39 миллионов тонн в год.

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