Национальный Банк Казахстана предоставил Цеснабанку заем в размере 150 миллиардов тенге

Ситуацию в Цеснабанке регулятор оценивает как стабильную. Банк выполняет все пруденциальные нормативы. Однако в последнее время банк столкнулся с незапланированным оттоком средств со счетов населения и предприятий, поэтому регулятор принял решение поддержать БВУ. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Национального Банка Казхастана Данияр Акишев, передает в четверг Капитал.

"Национальным Банком в этих условиях, а также с учетом вступления в силу требований по Базель III была оказана поддержка банку в размере 150 миллиардов тенге на различных условиях. Основной принцип, который лежит в основе решения Национального Банка, помогать тому или иному фининституту, является причина возникновения проблемной ситуации в банке. То есть мы смотрим, что происходит в банке, какая ведется политика по управлению активами, по кредитованию, а также на готовность акционеров участвовать в разрешении ситуации", — сказал Данияр Акишев.

В ситуации с Цеснабанком регулятор констатирует, что его акционеры предприняли максимальные усилия для стабилизации работы фининститута. Уже проведена докапитализация банка, назначен новый менеджмент, имеющий опыт в решении кризисных ситуаций. Параллельно Цеснабанк проводит сделку по продаже значительной доли портфеля сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 миллиардов тенге Фонду проблемных кредитов, добавил Данияр Акишев.

"С одной стороны, это позволяет улучшить состояние предприятий агросектора за счет смены кредитора, который способен предложить более льготные условия обслуживания займов. С другой стороны — обеспечит дополнительную ликвидность и снижения зависимости от ситуации в агросекторе. Также Цеснабанк вместе с КазАгро начал прорабатывать вопросы рефинансирования выданных кредитов и увеличения их сроков", — сказал он.

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