В Казахстане стартуют учения "Поиск-2018" разведчиков стран ОДКБ

В Казахстане на полигоне "Гвардейский" стартуют международные тактико-специальные учения "Поиск-2018" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в понедельник сообщает "КазТАГ" со ссылкой на пресс-службу десантно-штурмовых войск.

"Международные тактико-специальные учения "Поиск-2018" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018" коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Торжественное открытие учений состоится 1 октября на полигоне "Гвардейский", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточняется, в Казахстан прибыл иностранный воинский контингент для участия в маневрах коллективных сил оперативного реагирования государств-участников ОДКЮ "Поиск-2018".

"В тактико-специальном учении с силами и средствами разведывательных подразделений вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2018", которое будет проводиться на территории Казахстана, примут участие разведчики из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что всего в тактико-специальном учении с участием разведывательных служб и спецназа ОДКБ будет участвовать около 3 тысяч человек личного состава разведывательных подразделений и частей, порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.