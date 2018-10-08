Казахстан проведет два крупных мероприятия в рамках ООН

В текущем году Казахстан проведет два крупных мероприятия ООН. Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот от послов ряда иностранных государств в Акорде, передает в понедельник "Казинформ".

"Уважаемые господа Послы, вы знаете, что в системе международных отношений происходят кардинальные изменения, мы переживаем за то, что происходят турбулентные ситуации. Недавно на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке, было заметно усиление кризиса доверия между отдельными странами", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что если не будет взаимного доверия, то мир не сможет противостоять каким либо кризисам.

"Я об этом каждый раз говорю. Казахстан тоже не остается в стороне от этих процессов. Мы проводим многовекторную, сбалансированную внешнюю политику. Мы этим руководствуемся для того, чтобы решить международные конфликты и усилить доверие между странами. Мы как непостоянный член Совета безопасности ООН вносим свой вклад. Только в этом году мы будем проводить в нашей столице два крупных мероприятия в рамках ООН. Первое - Сессия конвенции защиты и использования трансграничных водотоков и международных озер и второе мероприятие - это глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи между ВОЗ и ЮНИСЕФ", - добавил Нурсултан Назарбаев.

Президент также отметил достижения Казахстана за годы независимости.

"За годы независимости прямые инвестиции из-за рубежа достигли 300 миллиардов долларов. По данным Всемирного банка, по рейтингу "Doing Business" из 190 стран Казахстан занял 36 место. В этом году мы открыли Международный финансовый центр Астана - современные технологии, основанные на передовом опыте. Для успешной реализации программы "Цифровой Казахстан" планируем выделить до 2022 года около 400 миллионов долларов. Для модернизации общественного сознания мы реализуем программу "Рухани жангыру". Политическая, экономическая и духовная модернизация позволит нам увеличить глобальную конкурентоспособность. В данном направлении мы проводим работу", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

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