Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару

27 декабря 2018 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 27 декабря 2018 года составил 374,04 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 2,21 тенге по сравнению с утренней сессией 26 декабря (371,83 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 373,20 тенге за доллар США, максимальный — 375 тенге, а курс закрытия составил 374,40 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 67 миллионов долларов, а число сделок по операциям с валютой — 136.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 27 декабря составляет 373,56 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 376,7 тенге.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан раскрывает показатели добычи нефти и газа
Казахстан 26 декабря 16:06
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет очередной тендер в Казахстане
Тендеры 26 декабря 15:58
Узбекистан отменяет акцизы на более чем 150 товаров из Казахстана
Бизнес 26 декабря 14:51
Инвестиции в транспортно-логистическую сферу Казахстана выросли на 12%
Казахстан 26 декабря 14:44
Доходы казахстанцев растут
Казахстан 26 декабря 12:23
Казахстанский Павлодар утвердил бюджет на ближайшие три года
Казахстан 26 декабря 12:08
Лента новостей
Химический госконцерн объявил международный тендер
Тендеры 11:46
Коридор “Север-Юг” имеет неоспоримое конкурентное преимущество - российский эксперт
Бизнес 11:42
Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 13%
Экономика 11:41
В Таджикистане импорт готовых пищевых продуктов вырос почти на 7%
Таджикистан 11:34
В Кыргызстане с января 2019 года начнут работать следственные судьи
Кыргызстан 11:30
В Беларуси подготовлена директива о развитии стройотрасли
Беларусь 11:27
Новогодняя встреча с азербайджанскими учителями (ФОТО)
Культура 11:26
Опубликованы данные содержания свинца в воздухе Тбилиси
Грузия 11:25
Azercell расширяет и улучшает свои сетевые возможности (ФОТО)
ИКТ 11:16