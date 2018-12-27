Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 27 декабря 2018 года составил 374,04 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 2,21 тенге по сравнению с утренней сессией 26 декабря (371,83 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 373,20 тенге за доллар США, максимальный — 375 тенге, а курс закрытия составил 374,40 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 67 миллионов долларов, а число сделок по операциям с валютой — 136.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 27 декабря составляет 373,56 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 376,7 тенге.

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