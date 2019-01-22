Казахстанский тенге укрепился к доллару

22 января 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 января 2019 года составил 377,73 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,06 тенге по сравнению с утренней сессией 21 января (378,79 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,40 тенге за доллар США, максимальный — 378,10 тенге, а курс закрытия составил 378,08 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 77, 800 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 148.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 22 января составляет 378,78 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты - 380,5 тенге.

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