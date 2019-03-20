Токаев вступил в должность президента Казахстана

20 марта 2019 10:47 (UTC+04:00)

Экс-председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду вступил в должность президента страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На совместном заседании палат парламента Токаев принес присягу президента народу страны. "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Токаев стал президентом Казахстана на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Берик Имашев в среду вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Алтын Кыран".

Во вторник лидер нации Нурсултан Назарбаев, руководивший страной почти 30 лет, объявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия президента Казахстана. В тот же день по согласованию с ЦИК он распорядился провести церемонию принесения присяги вступающим в должность президентом республики на совместном заседании палат в среду.

В соответствии с Конституцией, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.

Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.

Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.

С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Казахстана, с октября 1994 года - министр иностранных дел. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.

С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.

В октябре 2013 года указом президента назначен депутатом сената и избран председателем палаты. В сентябре 2017 года переизбран на должность спикера сената.

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