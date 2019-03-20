Состоялось совещание под председательством Президента Казахстана

20 марта 2019 22:26 (UTC+04:00)

Сегодня в Акорде состоялось совещание под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с участием руководства Администрации Президента. В совещании приняли участие руководитель Администрации, его заместители, а также помощники Президента Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе совещании были рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов.

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость качественного исполнения программ в данных сферах и других областях жизнедеятельности населения.

К.Токаев также указал на важность оперативного и эффективного решения возникающих проблем по всем направлениям.

Вместе с тем, Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения координации работы по указанным направлениям, контроль исполнения всех поручений возложены на Администрацию Президента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рустем Курманов назначен вице-министром сельского хозяйства Казахстана
Казахстан 16:08
Президент Ильхам Алиев позвонил начавшему деятельность на посту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Политика 16:08
Президент Ильхам Алиев позвонил лидеру казахского народа Нурсултану Назарбаеву
Политика 15:37
Освобожден от должности заместитель министра юстиции Казахстана
Казахстан 15:16
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Казахстан 14:27
Что известно о новом спикере сената Казахстана Дариге Назарбаевой
Казахстан 14:03
Лента новостей
В Италии сенегалец пытался угнать автобус со школьниками
Европа 23:48
Сближение Грузии с НАТО будет еще больше ориентировано на результаты - Бахтадзе
Грузия 23:30
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Другие страны 23:17
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Россия 22:53
В Стамбуле задержан террорист
Турция 22:44
Трамп: Последний оплот ИГ в Сирии ликвидируют "к вечеру"
США 22:33
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
США 22:14
Партию Виктора Орбана временно исключили из Европейской народной партии
Европа 21:52
Трамп: США намерены оставить в Сирии 400 военнослужащих
США 21:34